Domenica nuovo appuntamento in piazza contro il lockdown

Dopo le manifestazione di lunedì scorso si stanno già raccogliendo le forze per un nuovo appuntamento di protesta. L’invito che si sta diffondendo attraverso i social è per domenica prossima alle 18, in piazza Vittorio Veneto. La stessa piazza che qualche giorno fa aveva ospitato la manifestazione pacifica delle categorie costrette alle chiusure anti-Covid, mentre poco più in là, in piazza Castello, la protesta sfociava in violenza.

Nell’appello per la nuova manifestazione si invita a esprimere il proprio dissenso nei confronti di un nuovo possibile lockdown: “Dopo il Dpcm vogliono un nuovo lockdown. Torino non molla, torna in piazza“, si legge nel volantino.