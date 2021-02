Continuano le catene di Sant’Antonio e i messaggi su Whatsapp a tema Covid e No Vax. L’ultima, che sta circolando in questi giorni, riguarda un invito a ribellarsi ai vaccini in nome della legge firmata a nome del magistrato Beniamino Deidda il quale direbbe che nessuno in Italia conosce il diritto e che proprio per legge è diritto delle persone ribellarsi ai vaccini se imposti contro la propria volontà.

A riprova di questa tesi vengono citate sentenze di tribunali e corte di Cassazione che sosterrebbero la libertà di cura e l’impossibilità di imporre un vaccino. Sentenze in realtà esistenti ma che sono state pronunciate in contesti differenti dall’emergenza sanitaria da Covid o che sono state forzatamente interpretate per adattarle al contesto.

Insomma, il sapiente trucco di chi sa costruire fake news di unire un po’ di verità a molta invenzione.