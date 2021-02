Covid, gel igienizzante senza battericida fermato alla dogana

Era spacciato come gel igienizzante con potere battericida al 99,9 per cento, quello tanto usato e cercato in questo periodo di Covid. Ma in realtà il contenuto alcolico è risultato inferiore al 50 per cento del volume.

Per questo sono state sequestrate sequestrate 6 tonnellate di gel proveniente dalla Turchia, in un operazione congiunta tra Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Novara e carabinieri del Nas.

Le confezioni di igienizzante, sottoposte a fermo amministrativo, dovranno ora essere regolarizzate a cura dell’importatore sotto vigilanza doganale. Solo dopo la fine delle operazioni di rietichettatura, la merce potrà essere commercializzata sul territorio nazionale quale semplice detergente gel per le mani.