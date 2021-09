Dietro front di Prefettura e Questura: il Torino Pride si potrà svolgere

Il Torino Pride sfilerà per le strade di Torino. Contrariamente a quanto precedentemente stabilito Questura e Prefettura hanno autorizzato il corteo previsto per il 25 settembre dopo che una circolare del Ministero dell’Interno ha chiarito la possibilità di manifestazioni dinamiche.

“Questo Pride s’ha da fare! Non possiamo che essere contente e contenti perché il Torino Pride 2021 ci sarà” dichiara soddisfatto Alessandro Battaglia, coordinatore del Torino Pride. L’Italia sta attraversando momenti difficili e le sfide per non soccombere sotto il peso della pandemia e della crisi economica sono tantissime ma il Torino Pride è convinto che una società più equa, accogliente e che non discrimina, potrà affrontarle con maggiore forza e unità.

L’appuntamento è per sabato 25 settembre alle ore 16 da corso Principe Eugenio.