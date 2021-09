No Tav, arrestato storico leader su mandato internazionale

E’ stato arrestato questa mattina dai carabinieri della compagnia di Susa Emilio Scalzo, 66enne storico leader del Movimento No Tav sul quale pendeva un mandato di arresto internazionale.

Secondo l’accusa l’attivista avrebbe aggredito un agente della gendarmeria francese quando lo scorso maggio ha preso parte a una manifestazione anarchica per i migranti partita da Claviere e arrivata in Francia dove si sono verificati scontri con la polizia.

Scalzo è stato raggiunto a Bussoleno dove risiede. Per questa sera alle 18.30 è prevista una manifestazione in solidarietà da parte del popolo No Tav al presidio di San Didero.

(foto da Facebook)