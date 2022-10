Delibera per il fondo “Vita Nascente” al via la discussione in commissione. Grimaldi: “Ipocrisia della destra”

Il capogruppo Luv critica l’assessore Maurizio Marrone sulla delibera con cui si istituirebbe il fondo “Vita Nascente”. La proposta di delibera presentata dall’assessore regionale alle Politiche Sociali da oggi è in discussione in Commissione sulle modalità di accesso e i criteri di assegnazione dei finanziamenti per la promozione e realizzazione di progetti di accompagnamento individualizzati, finalizzati alla promozione del valore sociale della maternità e alla tutela della vita nascente, da parte di organizzazioni e associazioni operanti nel settore della tutela materno-infantile e iscritte negli elenchi approvati dalle Asl.

Per Grimaldi, capogruppo di Luv e neoeletto alla Camera con Alleanza Verdi Sinistra “L’assessore Marrone e i suoi sostengono di promuovere la natalità, ma lascerebbero donne e giovani in una condizione di ricattabilità. La verità è che sono figli e figlie, padri e madri ipocriti”.

“Parlano di percorsi di accompagnamento alla maternità – prosegue – e alla vita nascente, quando la 194 e la presenza dei consultori già garantiscono quel sostegno, ma li interpretano regalando 400mila euro ai ProVita a cui hanno spalancato le porte delle strutture sanitarie per fare terrorismo psicologico sulle donne e sulle ragazze”. “Sono quelli – continua Grimaldi – della famiglia naturale, dell’allontanamento zero, della lotta senza quartiere a ogni forma di gestazione per altri, ma pur di impedire a una donna di abortire vogliono impegnare la Regione a ‘favorire l’esercizio del diritto della donna in gravidanza di non riconoscere il bambino”.