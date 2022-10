Il Comune prepara il bando per l’assegnazione dell’ex Asilo occupato

Il Comune di Torino pronto a assegnare lo stabile di via Alessandria che un tempo era l’Asilo occupato. Dopo lo sgombero degli anarchici nel febbraio del 2019 ad oggi lo stabile, un tempo una scuola materna, non aveva ancora nessuna destinazione.

Così il capogruppo di Forza Italia Domenico Garcea ha presentato una interpellanza per chiedere “certezze in termini di destinazione d’uso e di tempistiche della procedura di affidamento, per restituire ai cittadini di Torino e ai residenti del quartiere un simbolo di degrado e di illegalità che per troppi anni ha caratterizzato negativamente quella porzione di territorio”. La vicesindaca Michela Favaro ha risposto affermando che il bando era in fase di imminente pubblicazione.