Damilano sempre in testa, Lo Russo riduce le distanze. Ma il 39% non conosce i candidati

Nell’ultimo sondaggio condotto da Swg sulle intenzioni di voto dei torinesi per le elezioni 2021 dell’autunno il centrodestra è ancora in vantaggio, ma il centrosinistra riduce le distanze.

Le intenzioni di voto degli intervistati infatti premiano Paolo Damilano che sarebbe votato dal 48 per cento dei torinesi, contro il 45 per cento che scelgono Stefano Lo Russo. Più staccata Valentina Sganga, aspirante candidata sindaca del Movimento 5 Stelle che ottiene il 26 per cento delle preferenze. Mentre ben il 39 per cento degli intervistati dichiara che non voterebbe nessuno di questi.

Mentre Stefano Lo Russo mantiene costante la crescita di popolarità dovuta alla campagna elettorale in corso, Damilano ha il maggior balzo di popolarità, passando dal 17 al 48 per cento in otto mesi. Distanziate di poco anche gli apprezzamenti e la fiducia nei confronti dei candidati: il 51 per cento dice di aver fiducia in Damilano contro il 46 per cento di Lo Russo.

Cifre che si riflettono sui dati della coalizione dove le intenzioni di voto premiano il centrodestra con il 43 per cento, mentre i sondaggi di novembre e febbraio lo davano rispettivamente al 37 e 41 per cento.

Il centrosinistra cresce di tre punti e passa dal 38 di febbraio al 41 per cento attuale, ma è sempre indietro di alcuni punti.

Calo del Movimento 5 Stelle dal 9 al 5 per cento.

Ma proprio i Cinque Stelle potrebbero essere decisivi per Lo Russo che raccogliendo gli elettori di Sganga ed eventuali indecisi potrebbe arrivare al 52 per cento.