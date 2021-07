M5s, mercoledì il voto per il candidato sindaco

Sarà mercoledì 21 luglio, dalle ore 10 alle ore 21, il giorno per la scelta del candidato sindaco del Movimento 5 Stelle a Torino. Il deputato pentastellato Davide Serritella ha annunciato che “gli iscritti del Movimento residenti a Torino voteranno nella nuova piattaforma SkyVote il candidato sindaco della nostra città. Stiamo parlando di un evento importantissimo per la storia del Movimento che sta iniziando un nuovo corso con Giuseppe Conte e un portale attraverso il quale ribadiamo la centralità del nostro principale pilastro, la democrazia diretta”.

Due i candidati in corso: la capogruppo in Sala Rossa Valentina Sganga e il consigliere e presidente della Commissione Commercio Andrea Russi.

Anche la sindaca Chiara Appendino ha commentato l’annuncio del voto sul nuovo sito del Movimento: “Si sa, 5 anni non sono sufficienti per portare a compimento un cambiamento che voglia dirsi completo. È necessario un orizzonte più ampio, serve continuità”,

“Torino in questi cinque anni è cambiata. Come MoVimento 5 Stelle abbiamo portato avanti un lavoro serio, incessante, quotidiano, che ha portato a migliorare concretamente la vita di migliaia di cittadini torinesi”.

“Avevamo chiari i problemi e le priorità della nostra Città, e avevamo altrettanto chiara la visione di una Torino del futuro che volevamo consegnare alle prossime generazioni – prosegue Appendino – Per questo motivo ci siamo mossi su tre fronti. Risolvere vere e proprie emergenze ereditate dal passato con cui i cittadini facevano i conti da troppi anni.

Prendersi cura dell’ordinario. Strade, aree verdi, trasporto pubblico, luoghi di aggregazione. Tutto ciò che fa parte della quotidianità di ogni torinese. Innovazione, lavoro, ambiente, economia circolare, rinnovamenti urbani. Sono solo alcune delle parole chiave che hanno guidato la nostra azione”.