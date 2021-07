A Torino gli Special Olympics 2025

Sarà Torino ad ospitare l’edizione del 2025 dei Giochi Mondiali Invernali Special Olympics. L’assegnazione è avvenuta questa mattina.

Gli Special Olympics coinvolgono oltre tremila atleti e altrettanti volontari, migliaia di persone tra staff, personale medico, familiari, media, ospiti, delegati ed hanno una media di publico di 300.000 spettatori.

Saranno otto le discipline sportive in cui si gareggerà in piste e stadi tra Torino, Bardonecchia, Sestriere e Pragelato. Mentre le cerimonie di Apertura e Chiusura si terranno allo Stadio Olimpico Grande Torino.

La sindaca Chiara Appendino ha commentato la notizia: “Sono davvero entusiasta di questo progetto. Torino è pronta ad ospitare gli atleti Special Olympics, una delle realtà più belle che ho conosciuto in questi anni come Sindaca. Una comunità veramente meravigliosa. I valori rappresentati da Special Olympics sono un esempio per tutti, specialmente per le generazioni future”.