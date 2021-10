Damilano sceglie Tronzano come vicesindaco

A poche ore dal silenzio elettorale e alla vigilia del voto di ballottaggio che dirà chi sarà il nuovo sindaco di Torino il candidato del centrodestra Paolo Damilano inizia a svelare i nomi dei componenti della sua giunta, quella che definisce “la squadra di governo con cui vorrei lavorare al cambiamento di Torino”.

E lo fa a partire dal vicesindaco per cui ha scelto Andrea Tronzano, assessore regionale, “che è pronto a lasciare la Regione per condividere questa sfida vitale per il futuro di Torino. Andrea porterà la sua visione e la sua grande esperienza politica ed è il primo tassello di una squadra ricca di professioniste e professionisti”.

Mentre per il resto Damilano assicura che la sua giunta sarà “a maggioranza femminile. Una squadra che avrà a cuore il lavoro, la sicurezza e la ripartenza senza però lasciare nessuno indietro né le periferie, né gli anziani, né i mercati, né lo sport, né i poveri di ogni età, né le scuole paritarie e tutte le categorie che sono state trascurate in vent’anni di sinistra a Torino”.