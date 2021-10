Damilano: “Giunta Lo Russo figlia di spartizione politica”

Paolo Damilano manda un augurio di buon lavoro al sindaco Stefano Lo Russo e alla sua giunta. Lo fa su Facebook in un post in cui si lascia andare a un commento: “Auguro un buon lavoro a una giunta che sembra figlia di una spartizione politica”.

“Auguro buon lavoro a Stefano Lo Russo e alla sua giunta – scrive Damilano – Come ho fatto quando e’ stato chiaro il verdetto delle elezioni anche oggi vi affido Torino a nome di quei 125mila torinesi che hanno votato per noi e anche a nome di quei 350mila che hanno scelto di non votare mai in queste elezioni. Questa giunta dovrà ascoltarli e riportarli ad avere fiducia in Torino”.

“Noi come liste e come opposizione – aggiunge – saremo sempre la loro voce, la voce dei cittadini. Di tutti i cittadini, indipendentemente da chi hanno votato e se hanno votato. Perchè siamo qui per Torino”.