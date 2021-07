Damilano al Mirafiori Day: “La gigafactory è una partita fondamentale”

“Sono andato all’incontro promosso dalla Fiom per ascoltare, perché come dico dall’inizio il lavoro è determinante per la ricostruzione della città. Quando si parla di lavoro, non c’è colore: dobbiamo concentrarci per creare e per portare qui tutte le opportunità possibili, saranno 5 anni di ripartenza generale”. Così su Facebook Paolo Damilano, candidato a sindaco di Torino, presente al Mirafiori Day organizzato dalla Fiom.

“La gigafactory è una partita fondamentale, su questo c’è un dialogo aperto con il governo, che è consapevole del valore del progetto, ma l’importante è essere uniti e questa giornata lo ha dimostrato. Grazie alla Fiom e a tutti quelli che credono nel futuro di Torino”, dice Damilano.