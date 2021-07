Aggredisce con coltello, calci e pugni personale Gtt a Porta Nuova

Aggressione a personale Gtt nei pressi di Porta Nuova dove un 19enne ha dato in escandescenza dopo che l’autista di un mezzo si è rifiutato di farlo salire sul tram fuori fermata. Il giovane prima ha colpito in modo violento le porte del mezzo con pugni e una volta arrivato sul posto il personale Gtt, che lo invitata a calmarsi, ha sputato in faccia ai tre addetti e ha preso un coltello che aveva nel marsupio e lo ha minacciato.

A dare l’allarme al 112 alcuni passanti che hanno assistito alla scena. All’arrivo della polizia il ragazzo ha buttato il coltello in un cestino e si è allontanato, inseguito dal personale Gtt. Quando il 19enne si è accorto di essere seguito ha preso una bottiglia di birra vuota e ha continuato a minacciare gli operatori fino a togliere il telefono dalle mani a uno dei due che stava comunicando con la polizia e a prenderlo a calci e pugni.

Il giovane è riuscito anche a rubare il computer palmare di servizio e fuggire fino in Corso Matteotti, dove è stato raggiunto e fermato da personale della Squadra Volanti. Il giovane negli ultimi due anni, è stato arrestato per violenza, minaccia e lesioni personali, nonchè danneggiamento aggravato. Il coltello utilizzato e gettato in un cassonetto dei rifiuti è stata rinvenuto dai poliziotti della Squadra Volante e sottoposto a sequestro.