Il complotto del vaccino non risparmia neanche Raffaella Carrà

“Che vaccino aveva fatto la Carrà?. Non c’è lo diranno mai”. “Ecco quando ha fatto il vaccino. Non è casuale. Ci hanno tolto una icona mondiale per colpa di questi veleni”. Sono solo alcuni dei messaggi, post, tweet, che circolano subito dopo la morte di Raffaella Carrà, stroncata a 78 anni da una malattia che l’aveva colpita da tempo. Il complotto del vaccino non risparmia neanche lei. La sua morte finisce così dentro alla strumentalizzazione e alla macchina del fango dei ‘no vax Covid’, come spiega un editoriale sul sito Bufale.net dal titolo “L’infamia dei complottisti contro Raffaella Carrà: la visibilità senza rispetto”, che ha ricevuto le segnalazione dei post.