Damiano Carretto candidato sindaco per il Movimento 4 ottobre

Damiano Carretto si aggiunge alla lista dei candidati sindaci per Torino. Il consigliere comunale ha annunciato la sua candidatura con il Movimento 4 ottobre, fondato dai fuoriusciti delusi dai Cinque Stelle e di cui fanno parte anche i consiglieri regionali Francesca Frediani e Giorgio Bertola.

“Sono emozionato e molto entusiasta” ha dichiarato Carretto nel corso della conferenza stampa che si è tenuta nel cortile della Cavallerizza, luogo simbolo di molte battaglie che proprio l’ex grillino aveva portato avanti.

Il candidato ha osservato come è intenzione del Movimento 4 ottobre presentarsi come una terza via distante sia da centrodestra che centrosinistra. “A Torino serve un terzo poli forte che permetta di andare oltre quel bipolarismo che spesso si riduce a proposte sovrapponibili”. E ha poi ricordato i dissapori già presenti tra le anime della coalizione di centrosinistra e il tentativo di alleanza voluto dal Movimento 5 stelle con il Pd.

“Serve una Torino verde, una città vivibile per i suoi abitanti” ha aggiunto Carretto precisando che la lista ha già un programma articolato in 30 punti. “Speriamo di riuscire a parlare e a presentarlo a quante più persone possibili”. “Ci apriamo alla città perchè crediamo che l’ascolto della città e dei suoi bisogni sia fondamentale” ha concluso Carretto.