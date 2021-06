Il nome verrà svelato solo in conferenza stampa indetta per giovedì davanti alla Cavallerizza, uno dei simboli delle battaglie che portano avanti. Anche il Movimento 4 ottobre avrà il suo candidato sindaco per le elezioni amministrative di Torino. Il movimento nato dai fuoriusciti delusi dei 5 Stelle tra cui Francesca Frediani, Giorgio Bertola e Damiano Carretto correrà per la Sala Rossa.



“ Torino merita una candidatura realmente ambientalista – spiegano in una nota -. La crisi economica scoppiata a inizio millennio e la pandemia di Covid-19 sono le conseguenze di un modello di sviluppo economico superato, basato sullo sfruttamento delle risorse e sulla speculazione. Cambiamenti climatici, riscaldamento globale e inquinamento aumenteranno la frequenza e la gravità di questi avvenimenti catastrofici e l’unica strada percorribile è garantire sin da ora che ogni decisione politica sia sostenibile per l’ambiente e per la comunità”.

“Nel capoluogo piemontese, – proseguono l’attuale scenario elettorale è deprimente. Lo sguardo è proiettato al passato: tangenziali, TAV, parcheggi, cemento, asfalto, caccia e slot machine. E’ questo ciò che vogliono i torinesi? Se vogliamo garantire un futuro alle nuove generazioni servono forze ambientaliste che possano affrontare queste sfide con coraggio, pragmatismo e coerenza”.

“Vogliamo una Torino Verde, per questa ragione alle comunali correremo anche noi” annunciano da M4o.

Non resta che attendere per scoprire chi sarà il candidato sindaco del M4o: forse proprio l’unico consigliere comunale già presente in Sala Rossa Damiano Carretto che nel tempo è stato molto critico con le mosse politiche di Appendino al punto di rinunciare a far parte della maggioranza. Mentre Giorgio Bertola e Francesca Frediani che già siedono in consiglio regionale potrebbero voler tentare una nuova avventura.