Dall’Asl di Torino video conferenze per convincere i genitori a vaccinare i bambini contro il Covid

Incontri in video conferenza per spiegare ai genitori perché bisogna vaccinare contro il Covid i bambini dai 5 anni agli 11 anni. Li sta organizzando l’Asl che ha già comunicato, dividendoli per circoscrizione gli incontri.

Ecco il primo calendario e con i link di collegamento. Si tratta, viene spiegato nella mail inviato agli asili e alle scuole di “incontri informativi in video conferenza sulla vaccinazione anti-Covid nella fascia 5-11 anni indirizzati ai genitori. Gli incontri sono suddivisi per circoscrizione (la piattaforma della video conferenza può supportare 100 partecipanti per volta), se la partecipazione fosse molto alta sarà possibile effettuare un ulteriore ciclo di incontri nel mese di marzo”. Di seguito il calendario degli incontri già programmati

I incontro: Circoscrizione 3-4 21/02/2022 ore 17:30-19:30

https://asltorino.webex.com/asltorino/j.php?MTID=m111f8a4dc4c815051285679975511803

II incontro: Circoscrizione 1-8 01/03/2022 ore 17:30-19:30

https://asltorino.webex.com/asltorino/j.php?MTID=m0950377bb4682750acb529a7b697631f

III incontro: Circoscrizione 6-7 02/03/2022 ore 17:30-19:30

https://asltorino.webex.com/asltorino/j.php?MTID=m864cc25b0ba9e0c9fa5b5762eeab3197

IV incontro:Circoscrizione 2-5 07/03/2022 ore 17:30-19:30

https://asltorino.webex.com/asltorino/j.php?MTID=m484c8670788140155e91575fc50e7557