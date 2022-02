“Il Ministro Lamorgese e i giornali vicini al governo continuano ad attaccare il Fronte della Gioventù Comunista, profetizzando violenze e disordini nelle manifestazioni studentesche previste per dopodomani”, spiega Lorenzo Lang, segretario nazionale del Fgc dopo che il ministro dell’Interno di pericolo di disordini per le manifestazioni studentesche previste per venerdì. “Respingiamo questi attacchi, che hanno l’unico scopo di mettere in discussione il diritto degli studenti di contestare l’alternanza scuola-lavoro, di criticare il governo, di fare politica”, aggiunge Lang. “Attaccano le organizzazioni giovanili e le sigle studentesche per questo: per dividere gli studenti in “buoni” e “cattivi” con la storia di “infiltrati” che non esistono. In tutta Italia, le questure stanno cercando di ostacolare dei normalissimi preavvisi di manifestazione con pretesti del tutto arbitrari”, sottolinea il segretario nazionale. “Il FGC ha raccolto 120.000 voti nelle elezioni studentesche, eleggendo 12 presidenti delle Consulte provinciali studentesche negli ultimi due anni, tra cui spiccano gli attuali presidenti delle consulte di Torino e Milano. I nostri militanti vanno a scuola come tutti e raccolgono il consenso dei loro compagni. La messa in discussione della nostra legittimità con la narrazione degli “infiltrati” è un attacco politico che respingiamo al mittente. La migliore risposta la daranno gli studenti che dopodomani riempiranno le piazze in tutta Italia”, conclude Lorenzo Lang.