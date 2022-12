Dall’8 dicembre all’8 gennaio torna il Villaggio di Babbo Natale di Rivoli

Anche quest’anno torna a Rivoli la magia del Natale. Dall’8 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023, la città si trasforma nel Villaggio di Babbo Natale: aperto tutti i giorni, a ingresso libero, porterà i visitatori nelle atmosfere tipiche del periodo più bello dell’anno con animazione per bambini e programmi specifici per le scuole. Non mancherà uno sguardo attento al prossimo, con tante iniziative di solidarietà.

“Il Villaggio di Babbo Natale con tutte le sue attrazioni, offre alla città ed ai suoi visitatori momenti di divertimento immersi nell’atmosfera avvolgente e magica del Natale! – afferma il Vice Sindaco e Assessore al Turismo, Laura Adduce – Le casette di legno, i Babbi Natale che in moto visiteranno tutti i quartieri, la ruota panoramica, la pista di pattinaggio e molto altro ancora, renderanno unica e splendente la nostra città, contribuendo a creare quel clima di gioia immensa tanto atteso da grandi e piccini. L’evento si concluderà con una grande novità: l’arrivo della Befana in tutti i quartieri e un grande falò in piazza San Rocco per salutare le festività a dare il benvenuto ad un nuovo anno ricco di eventi. Viva Rivoli e Viva il Villaggio di Babbo Natale!!”.

“Come Amministrazione Comunale abbiamo profuso un grande sforzo per l’organizzazione di questo Natale e per questo voglio ringraziare tutti coloro che si sono spesi: commercianti, Associazioni, privati. – dichiara il Sindaco Andrea Tragaioli – Abbiamo investito sulla città, sul centro cittadino e sulla voglia di creare un momento per stare insieme immersi nella magia del Natale senza dimenticare le famiglie bisognose e la solidarietà”.

Una diciannovesima edizione che coinvolgerà non solo piazza Martiri della Libertà ma anche piazza Portici: quest’ultima, infatti, ospiterà la Casa di Babbo Natale dove ci sarà proprio lui ad accogliere desideri e sogni dei più piccoli, insieme ai suoi aiutanti e alla Renna Cometa. Non mancherà poi il suo Postino nel magico ufficio postale per scrivere e inviare le letterine a Babbo Natale, quasi 6 mila quelle partite nell’ultima edizione prima della pandemia. E poi i pony, la slitta e alcune giostrine.

Piazza Martiri ospiterà le tipiche casette di legno dedicate alla merenda che proporranno prelibatezze dolci e salate, la pista di pattinaggio, il capolinea del trenino turistico Rivolzonzo e, per il secondo anno, una spettacolare ruota panoramica alta 30 metri, per ammirare dall’alto il Villaggio di Babbo Natale. Dopo aver assaporato il Villaggio ci si potrà quindi dedicare ad una visita del centro storico comodamente a bordo del trenino turistico “Rivolzonzo” che partirà ogni weekend dal punto informazioni di piazza Martiri della Libertà. Inoltre la Galleria Vart in corso Susa ospiterà ogni sabato e domenica pomeriggio allestimenti natalizi e un magico percorso di macchinine.

Rivoli ripropone quindi il suo appuntamento fisso per festeggiare il Natale, un evento natalizio dal forte richiamo turistico, il primo nato del Nord Ovest, valida proposta di svago per tutta la famiglia che si trasforma anche in un’ottima occasione per visitare il centro storico di Rivoli. Da sempre, e ancora di più quest’anno, il Villaggio sarà anche un’occasione per tendere una mano alle famiglie più bisognose. Previste infatti numerose iniziative benefiche con la raccolta di alimenti a lunga conservazione, materiale sanitario, prodotti igienici e giocattoli per famiglie in difficoltà in Italia e Ucraina a cura del Gruppo Alpini Rivoli in collaborazione con il Sermig e Centro d’Ascolto Rivoli (presso la sede del Gruppo Alpini Rivoli, in Piazza Matteotti 2/B in giorni e orari specifici) mentre fino all’8 gennaio nei negozi in prossimità di piazza San Rocco ci sarà l’allestimento degli alberelli della solidarietà a cura di Associazione Piazza San Rocco e G.V.V. Rivoli Santa Maria della Stella e San Martino con raccolta nei vari negozi della piazza di generi alimentari.

Per dare il via all’edizione 2022, l’8 dicembre dalle 11, piazza Martiri della Libertà ospiterà la grande festa inaugurale che si aprirà con il raduno dei Babbi Natale in moto che poi partiranno per una sfilata per le vie di Rivoli, attraverseranno tutti i quartieri rivolesi, passeranno dall’Ospedale di Rivoli e concluderanno il percorso in piazza Fratelli Cervi grazie all’accoglienza dei commercianti della Piazza e di via Po.

Dopo la partenza dei Babbi Natale in moto, l’inaugurazione dell’8 dicembre in Piazza Martiri proseguirà alle 11 con il saluto delle autorità che apriranno ufficialmente il Villaggio e con la musica del Piccolo Coro Sister Queen della scuola Salotto e Fiorito di Rivoli. La mattinata si concluderà con l’esibizione di hockey su ghiaccio della società sportiva Wind of Usa.

Previsti, durante il mese di apertura, numerosi eventi, come esibizioni musicali, letture per bambini e una grande festa finale il 7 gennaio dedicata alla Befana con lo storico Falò che si terrà in piazza San Rocco.

L’evento è organizzato da TurismOvest, con il contributo della Città di Rivoli, il patrocinio del Comune di Buttigliera Alta, della Città Metropolitana di Torino, del Consiglio Regionale del Piemonte, della Regione Piemonte e della Camera di Commercio di Torino.

Il Villaggio sarà aperto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, il giorno di Natale e il 1° gennaio dalle 15 alle 19. Sabato e domenica, 8, 9, 24, 26 dicembre e 6 gennaio apertura anche al mattino dalle 10 alle 13.

Per informazioni: 011/9561043 (da lunedì al venerdì in orario 9-12,30) info@turismovest.it. Oppure visitare i siti www.turismovest.it; www.ilvillaggiodibabbonatale.it. Si può rimanere aggiornati sull’evento anche sulle pagine Facebook di TurismOvest e Il Villaggio di Babbo Natale.

Dettaglio programma e orari:

PIAZZA PORTICI in Via Rombò 33-35

CASA DI BABBO NATALE, UFFICIO POSTALE E SLITTA INGRESSO GRATUITO

GIOSTRINE E ANIMAZIONE

dal lunedì al venerdì + 25 dicembre e 1° gennaio: orario 15-19

sabato-domenica + 8, 9, 24, 26 dicembre e 6 gennaio: orario 10-13 e 15-19

I PONY DI BABBO NATALE

8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 26 dicembre e 1, 7, 8 gennaio: orario 15-19

PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA’

PISTA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO

dal lunedì al venerdì + 25 dicembre e 1° gennaio: orario 15-19

sabato-domenica, 8-9 dicembre e dal 24 dic. al 8 gen. (esclusi 25 dic. e 1 gen.): orario

10-13 e 14,30-19

solo su prenotazione, apertura straordinaria: orario 20-22

Biglietti Pista (durata 1 ora):

– ingresso € 5 + noleggio pattini € 5 – RIDOTTO FINO AI 10 ANNI: ingresso € 4 +

noleggio pattini € 4

– tessera non personale da 10 ingressi € 45 (con noleggio pattini € 90) – RIDOTTO FINO AI 10 ANNI: tessera non personale da 10 ingressi € 35 (con noleggio pattini € 70)

CASETTE DELLA MERENDA

dal lunedì al venerdì + 25 dicembre e 1° gennaio: orario 15-19

sabato-domenica + 8, 9, 24, 26 dicembre e 6 gennaio: orario 10-13 e 15-19

IL TRENINO DI BABBO NATALE “RIVOLZONZO”

ogni sabato e domenica + 8-9, 24, 26 dicembre e 6 gennaio: orario 10-13 e 15-19 (25

dicembre e 1 gennaio: orario 15-19)

Biglietto € 3 a persona (gratuito bambini fino a 5 anni compiuti)

RUOTA PANORAMICA ALTA 30 METRI

dal lunedì al venerdì + 25 dicembre e 1° gennaio: orario 15-19

sabato-domenica, 8-9 dicembre e dal 24 dic. al 8 gen. (esclusi 25 dic. e 1 gen.): orario

10-13 e 14,30-19

Venerdì e sabato: orario 21-23 (salvo maltempo)

Attrazione a pagamento, per info orari Ruota: 334/9555030

Inoltre:

1) IN PIAZZA FRATELLI CERVI: Giovedì 8 dicembre ore 12, Arrivo Babbi Natale in Moto (il percorso prevede, a partire da Piazza Martiri alle ore 11, l’attraversamento di tutti i quartieri rivolesi con tappa all’Ospedale di Rivoli)

2) IN PIAZZA MARTIRI: Sabato 10 dicembre ore 16, Esibizione Coro Scuola Primo Levi di Rivoli

3) IN PIAZZA PORTICI:

Domenica 11 dicembre, ore 15, Racconto di Natale per bambini liberamente ispirato a Dickens a cura dell’Associazione Le moulin à mots

Sabato 17 dicembre, orario 15/17, Letture per bambini del libro“Verdina e il bosco magico” a cura dell’autrice Lara Rosso in collaborazione con il Centro Gioco Educativo Rivoli

4) ALLA GALLERIA VART in corso Susa 22 (a cura dei negozi della Galleria Vart):

– ogni sabato e domenica orario 15-18, allestimenti natalizi e percorso di macchinine

5) IN PIAZZA MATTEOTTI 2 B

“NATALE SOLIDALE” raccolta materiali per famiglie in difficoltà in Italia e Ucraina a cura del Gruppo Alpini Rivoli in collaborazione con il Sermig e il Centro d’Ascolto Rivoli (alimenti a lunga conservazione per adulti e bimbi, materiale sanitario, prodotti igienici, giocattoli):

– 9, 16, 28 dic. orario 21-23

– 14 e 21 dic. orario 9-11

– weekend 17-18 dic. orario 9-18

6) IN PIAZZA SAN ROCCO

“FESTA DELLA BEFANA” a cura dell’Associazione commercianti piazza San Rocco: sabato 7 gennaio 2023

– Ore 16,30 animazione e merenda per bambini

– Ore 17: arrivo Befane in moto e rinfresco

– Ore 17,30: accensione falò

Dall’8 dicembre all’8 gennaio GLI ALBERI DELLA SOLITARIETA’ a cura di Associazione Piazza San Rocco e G.V.V. Rivoli Santa Maria della Stella e San Martino: Raccolta nei vari negozi della Piazza generi alimentari per famiglie in difficoltà

7) AL CASTELLO DI RIVOLI MUSEO D’ARTE CONTEMPORANEA

A cura del Dipartimento Educazione (info e prenotazioni 011.9565213educa@castellodirivoli.org)

WEEKEND’ARTE PER LE FAMIGLIE AL CASTELLO DI RIVOLI

Venerdì 9 dicembre ore 11 e ore 15

Sabato 17 dicembre ore 11 e ore 16

Domenica 18 dicembre ore 11 e ore 16

Una speciale programmazione, ispirata alla mostra Olafur Eliasson. Orizzonti tremanti, protagonista la luce intesa come sinonimo di conoscenza e di pensiero luminoso.

Biglietto ridotto per le famiglie: € 4,50 per ogni bambino e adulto. Gratuito per i bimbi 0-3 anni e per i possessori di Abbonamento Musei.

I Weekend’Arte di sabato 17 e domenica 18 sono gratuiti per i cittadini rivolesi.

VISITE PER IL PUBBLICO

Visite guidate gratuite il sabato e la domenica alle ore 11, 14 e 16 alla mostra Olafur Eliasson. Orizzonti tremanti condotte dalle Artenaute del Dipartimento Educazione.

Sabato 17 e domenica 18 dicembre INGRESSO GRATUITO per tutti i Rivolesi dalle 11 alle 18 con visite guidate gratuite alle ore 11, 14, 16.