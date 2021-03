Covid, scuole chiuse nel torinese. Misure diversificate nelle altre province

Si agirà in maniera diversa a seconda delle singole province e dell’andamento dei contagi. E’ questa la decisione del governatore del Piemonte Alberto Cirio dopo l’incontro con i prefetti in merito all’aumento dei contagi in Regione e all’eventualità di chiudere le scuole.

Dove i dati sono più preoccupanti da lunedì 6 marzo saranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado: nel torinese, cuneese, vercellese e nel verbano.

Mentre proseguiranno le lezioni in classe le elementari e dad dalle medie in poi per i ragazzi delle province di Novara, Asti, Alessandria e Biella.

Mentre per l’intera regione si va verso l’arancione rafforzato visto l’alto numero di contagi e di varianti.