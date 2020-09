Coronavirus, viola il divieto per fare sesso con un gigolò, ma non lo paga. Multato

Nonostante il lockdown, non tutti riescono a tenere a freno i propri bisogni sessuali. Come è accaduto ad un 50enne di Reggio Emilia, il quale non ha resistito e ha contattato un gigolò per concordare una prestazione da 450 euro, il Primo Maggio a Campagnola Emilia.

Ma dopo un pomeriggio di sesso l’uomo non avrebbe pagato. Così lo gigolò si sarebbe impossessato del portafoglio e del telefono cellulare del cliente.

Dopo un’ora gigolò e cliente sono finiti in caserma, davanti ai carabinieri, l’uno per denunciare l’altro e viceversa. Il 50enne voleva indietro portafogli e cellulare, mentre il gigolò i 450 euro pattuiti.

Ai militari non è restato che far restituire portafoglio e cellulare all’uomo, al quale però è stata sanzionata una multa da 400 euro per essersi spostato in altro comune senza un motivo valido.

Tanto vale pagare il gigolò, magari chiedono uno sconto.