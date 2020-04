Multata nel giorno di Pasquetta la deputata ex M5s Sara Cunial ora nel gruppo misto. E’ stata fermata in auto questa mattina dagli agenti di polizia locale di Roma sulla via del Mare, in direzione di Ostia. Avrebbe spiegato di voler andare a lavorare alla Camera ma gli agenti non le avrebbero creduto. Da qui la contravvenzione.

