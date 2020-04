Coronavirus, Il Rovere dona 1500 confezioni di Pasqua

Continuano i gesti di generosità in questo periodo nero per il nostro Paese. Un esempio arriva dalla azienda Il Rovere S.p.a, leader nella confezione regalo ha donato per l’emergenza Coronavirus 1500 pacchi di generi alimentari: 1200 alla Protezione Civile di Torino e 300 alla Croce Rossa di Moncalieri.

“Un pensiero pasquale per un grazie per tutto ciò che state facendo, grazie per il vostro impegno quotidiano, grazie per il supporto alle persone in difficoltà. Andrà tutto bene, uniti ce la faremo”, dice Paolo Lavatelli, uno dei titolari de Il Rovere.

Un grazie all’azienda dalla consigliera comunale Federica Scanderebech: “Un grande grazie per queste confezioni con generi alimentari e dolciari per gli eroi che stanno combattendo il coronavirus. Oltre alla donazione de Il Rovere negli scorsi giorni sono pervenute già moltissime donazioni da molte aziende piemontesi famose nel mondo: Lavazza, Fonti di Vinadio – Acqua Sant’Anna, Ferrero, Caffarel e numerosi vip hanno partecipato a donazioni personali”.

“Il Piemonte ancora una volta sta dimostrando di essere al primo posto nella generosità di cittadini privati, di aziende e fondazioni del territorio. Ad emergenza finita tutte le Istituzioni si ricordino di ringraziare tutti i soggetti che sono scesi in campo donando un contributo al fine di combattere uniti questo maledetto virus”, conclude Federica Scanderebech: