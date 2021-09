Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte sarà a Torino sabato 11 settembre nel pomeriggio. Una trasferta sotto la Mole dal sapore elettorale in quanto l’ex premier sarà in città per sostenere la candidata sindaca M5s Valentina Sganga.

Un pomeriggio di passeggiate pubbliche a contatto con i cittadini. Infatti, Conte sarà alle 15 al mercato di corso Cincinnato proprio per incontrare i torinesi e poi farà una passeggiata da Porta Palazzo a piazza Castello sempre al fianco di Sganga.