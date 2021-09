Torna il Moncalieri Summer Experience

Per molti le vacanze 2021 si sono concluse ed il MONCALIERI SUMMER EXPERIENCE, dopo la brevissima pausa agostana, è già ripartito. Sono ancora tanti gli appuntamenti culturali che ci aspettano da qui alla chiusura, e prima dell’avvio del cartellone autunnale. La collaborazione del gruppo di lavoro, ricostituitosi per il secondo anno e coordinato dall’Assessorato alla Cultura della Città di Moncalieri, vede protagonisti la Pro Loco Moncalieri e l’Ente di gestione delle Aree protette del Po torinese.

L’Assessore alla Cultura Laura Pompeo, il Direttore dell’Ente parco Dario Zocco, il Presidente della Pro Loco di Moncalieri Ezio Bertello si dichiarano molto soddisfatti del successo che la manifestazione ha riscosso sino ad ora: “È un modello di vera sinergia tra istituzioni e territorio. Il successo è stato straordinario per ogni spettacolo e la collaborazione esemplare, nel dialogo tra realtà molto diverse tra loro”.

Per il secondo anno consecutivo, sono state riunite all’aperto tutte le iniziative culturali, nel rispetto delle norme di prevenzione pandemica: musica, danza, teatro, circo, magia, fiori e natura, laboratori, creando un grande e ricco palinsesto, per grandi e piccoli (attivando anche la collaborazione con “Piemonte dal vivo”).

In questo lungo e complicato periodo segnato dalla pandemia di Covid-19, la rassegna offre al pubblico la possibilità di vivere momenti di svago, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza, consapevoli che l’esperienza culturale fondamentale è quella che si svolge in presenza. Si può proprio dire che la Cultura ha contribuito a farci tornare insieme!

Tutti gli spettacoli hanno conseguito grande successo.

Ogni appuntamento è accompagnato da una breve presentazione a cura delle guide del Parco delle Vallere, con lo scopo di avvicinare maggiormente il pubblico al contesto naturalistico (MAB Unesco), in cui è inserita la performance artistica e che non e’ ancora così conosciuto.

Per i prossimi anni tutte le parti concordano di riproporre e consolidare ulteriormente la rassegna estiva.

“I tanti palcoscenici allestiti nei luoghi più suggestivi di Moncalieri, dal Parco Le Vallere al Giardino delle Rose del Castello Reale, a Corte Palestro, alla Biblioteca Arduino, si sono confermati luoghi di fascino e di grande richiamo per il pubblico, che ha risposto con entusiasmo e sempre con grandi numeri – dichiara l’assessore alla Cultura Laura Pompeo, tracciando un primo bilancio -. Il virus ha fatto emergere una certa fragilità del sistema culturale, ma contemporaneamente ha dato ad esso una forza propulsiva, sia durante il lockdown (con l’attivazione del digitale), sia oggi (con le tante iniziative). Siamo stati vicini fin dal primo momento della pandemia al mondo della cultura. In questi mesi, come l’estate scorsa, ce l’abbiamo messa tutta per riaccendere le luci sui nostri palchi. Le iniziative culturali sono fondamentali per creare una comunità coesa”.

“Un profondo ringraziamento va a ogni artista, a ogni associazione, orchestra e compagnia; e, naturalmente, all’Ente di gestione delle Aree protette del Po torinese per l’ottima collaborazione e alla Pro Loco Moncalieri con il Presidente Ezio Bertello per lo straordinario lavoro svolto; alL’Ufficio Cultura dell’Assessorato, che ha coordinato le parti. Tutti insieme abbiamo scommesso sulla valorizzazione di un magnifico luogo che prima d’ora era utilizzato solo sporadicamente per la cultura e che, in breve tempo, e’ diventato un riferimento riconosciuto e molto apprezzato da grandi e piccini, nel verde e in piena sicurezza”.

Per info, potete consultare il sito della Pro Loco www.prolocomoncalieri.com