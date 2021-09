Conte a Torino contestato dai No Green Pass

Il leader del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte divide la folla in due nel suo pomeriggio torinese per sostenere la campagna elettorale della candidata sindaca Valentina Sganga.

Se da un lato c’è chi è venuto per vedere l’ex premier dall’altro c’è chi lo contesta. Sono un gruppo di circa una ventina di No Green Pass che al mercato di Porta Palazzo hanno aspettato il leader pentastellato con uno striscione “Conte traditore Torino non ti vuole”.

A rispondere agli slogan i sostenitori che gridano “Conte Conte” mentre dall’altro lato l’accusa è di aver tradito gli italiani: “Deve assumersi le sue responsabilità”.