Lo Russo alla bocciofila “Papale” con Malagoli e Colombrita

Continua il tour de force del candidato sindaco Stefano Lo Russo. I numerosi appuntamenti cittadini lo porteranno sabato 11 dalle ore 18 in via Sidoli 29 (a due passi da corso Traiano) presso la bocciofila Luigi Papale. Un importante e consolidato punto di riferimento in particolare per gli anziani del quartiere.

Insieme a Lo Russo vi sarà Elisabetta Malagoli, candidata al Consiglio Comunale per la lista civica Lo Russo sindaco, che ha appena pubblicato l’endorsement dedicatole da Valentino Castellani. Un’occasione di incontro e confronto promossa dal vulcanico Attilio Colombrita, che farà gli onori di casa per il Gruppo bocciofilo ASD familiare Luigi Papale. Colombrita è candidato nelle Circoscrizioni 1 e 8.