Momenti di tensione tra i manifestanti contro il Green Pass e la polizia questo pomeriggio a Torino. Mentre in serata è atteso il nuovo appuntamento dal palco del No Paura Day in piazza Castello già nel pomeriggio si sono dati appuntamento nel centro di Torino quanti si oppongono al certificato verde.

Bandiere, cori e la decisione di partire in corteo, come ormai accade ogni sabato. La marcia che parte da piazza Castello verso via Po però questa volta vorrebbe deviare in via Accademia delle scienze dove trova invece gli agenti di polizia a sbarrare la strada.

Alcuni momenti di tensione con dei manifestanti che tentano di sfondare il cordone e passare. “Vergogna, vergogna” parte il coro dei presenti. Poi il corteo decidere di ritornare su via Po e prosegue verso la Rai.