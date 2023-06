Ottenere schiariture bionde naturali è da sempre uno dei desideri più comuni per coloro che vogliono ravvivare la propria chioma con un tocco luminoso e solare. Ma è possibile dare un tocco di luce ai propri capelli comodamente da casa? La risposta è sì. In questo testo, esploreremo una serie di consigli e trucchi che ti aiuteranno a raggiungere il tuo obiettivo di una chioma bionda luminosa e caratterizzata da un effetto estremamente naturale. Sia che tu abbia i capelli scuri o leggermente più chiari, troverai suggerimenti utili per schiarire i capelli senza scadere nell’effetto ‘strisce’. Preparati a scoprire i segreti per ottenere schiariture bionde naturali , pronte a donarti un look estivo e glowy.

Highlights dall’effetto naturale: scopri come ottenere una chioma luminosa

Ottenere un effetto highlights naturale, rispettando la fibra dei capelli, è possibile scegliendo di utilizzare prodotti schiarenti come quelli di ultima generazione. Si tratta di formule arricchite dalla presenza di oli d’origine floreale e argilla bianca, studiate per prendersi cura dei capelli e cambiare il colore comodamente da casa.

Le innumerevoli nuance che si possono ottenere sono in grado di impreziosire anche le chiome più scialbe, scelte valutando le tonalità che meglio si adattano al colore della carnagione, al taglio dei capelli e alla forma del viso.

Ecco quindi alcuni consigli pratici su come ottenere gli highlights con un effetto naturale direttamente da casa.

Scegli la tecnica giusta

Esistono diverse tecniche per ottenere gli highlights, ma alcune sono più adatte per un risultato naturale fai-da-te. Ad esempio, la tecnica del “balayage” è ideale perché imita il modo in cui i capelli si schiariscono naturalmente al sole. Il balayage prevede l’applicazione di colpi di luce in modo strategico, concentrando il colore sulle ciocche superiori e lasciando le radici più scure. Questo crea un effetto graduale e sfumato, simile a quello del sole.

Utilizza prodotti specifici

Quando si tratta di schiarire i capelli a casa, è fondamentale utilizzare prodotti di qualità. Scegli un kit di schiaritura bionda che sia adatto al tuo tipo di capelli e preferibilmente senza ammoniaca. Assicurati di leggere attentamente le istruzioni e seguire le indicazioni fornite dal produttore per ottenere il miglior risultato possibile.

Prepara i capelli

Prima di procedere con l’applicazione della tinta, è importante preparare i capelli adeguatamente. Assicurati di avere i capelli puliti e asciutti, ma evita di lavarli subito prima dell’applicazione, in quanto il cuoio capelluto potrebbe risultare sensibile. Proteggi la pelle intorno alla linea dei capelli con una crema idratante o un po’ di olio di cocco per evitare eventuali macchie di colore.

Applica con cura

Segui attentamente le istruzioni per l’applicazione della tinta. Se stai facendo il balayage, prendi piccole ciocche di capelli e applica il colore in modo irregolare, concentrando l’attenzione sulle parti superiori dei capelli. Assicurati di sfumare bene il colore verso le punte per ottenere un effetto più naturale. Puoi utilizzare un pettine o un pennello per distribuire il colore in modo uniforme.

Controlla il tempo di posa

Il tempo di posa varia a seconda del prodotto che stai utilizzando. Segui attentamente le istruzioni e controlla periodicamente i capelli per evitare che diventino troppo chiari. Ricorda che è meglio procedere gradualmente, aumentando il tempo di posa nelle applicazioni successive se desideri un colore più intenso.

Risciacqua e idrata

Una volta trascorso il tempo di posa, risciacqua i capelli abbondantemente con acqua tiepida fino a quando l’acqua non risulterà chiara. Applica quindi il balsamo incluso nel kit o un trattamento idratante per ripristinare l’idratazione dei capelli dopo la schiaritura.

Mantieni e proteggi il colore

Per preservare il tuo nuovo colore biondo naturale, evita di lavare i capelli troppo spesso e utilizza prodotti specifici per capelli colorati. Proteggi i tuoi capelli dai danni causati dal sole o dal calore utilizzando cappelli o prodotti con protezione solare.