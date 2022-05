Come abbinare un Rolex a ogni tipo di abbigliamento

L’orologio rappresenta un accessorio di classe e di lusso, utilizzato in antichità solo dagli uomini, ha successivamente conquistato anche il cuore e gli occhi delle donne. Questo accessorio è in grado di conferire un tocco di classe in più, in alcuni casi si trasforma in accessorio di rappresentanza che conferisce un valore aggiunto a chi li indossa.

Uno dei marchi più noti di orologi di lusso, a livello internazionale, è Rolex. Questo marchio rappresenta a tutti gli effetti il simbolo di orologeria lussuosa, che si tramanda di generazione in generazione e ha ispirato tanti brand di settore nel corso degli anni.

Il marchio ha realizzato negli anni una vasta gamma di modelli, a partire dai più classici come il Daytona, fino ai modelli più sportivi e originali. Gli esperti di settore considerano 4 modelli di punta come specifiche categorie dei favolosi orologi da uomo Rolex e in questo articolo vedremo come abbinarli.

Come abbinare un rolex: 4 esempi di abbinamento

Come esempio di abbinamento prendiamo in considerazione i 4 stili di outfit più utilizzati dagli uomini: classico, sportivo, eccentrico e casual. Per ogni tipologia di abbigliamento abbiamo abbinato un modello di punta del noto marchio.

Stile Classico – Orologio con cinturino in pelle tradizionale

Lo stile classico abbraccia numerosi capi di abbigliamento, che aggiungono all’aspetto classe ed eleganza. Tra i capi di abbigliamento più utilizzati troviamo la camicia e il pantalone sartoriale, due tipologie di capi che richiedono un accessorio sobrio e senza tempo. Un esempio di orologio di lusso che si abbina perfettamente a questo stile è il Rolex Cellini con cinturino in pelle, che si adatta alla perfezione agli outfit tradizionali.

Stile Sportivo – Orologio robusto e funzionale

L’abbigliamento sportivo di oggi è senza dubbio differente rispetto all’abbigliamento sportivo di un tempo, tuttavia, l’abbinamento con l’orologio è sempre lo stesso. Gli outfit sportivi richiedono un accessorio caratterizzato da un design robusto e funzionale, resistente e al tempo stesso di grande impatto visivo, come il Rolex Submariner.

Stile Casual – Orologio sobrio

Il casual, con i tradizionali capi di abbigliamento come polo, t-shirt, jeans regular o pantalone in cotone, richiede un orologio senza tempo in grado di adattarsi perfettamente allo stile sobrio, ma al tempo stesso informale. Un’icona perfetta per questo stile è il Rolex Datejust, un evergreen del marchio ricco di storia e funzionalità, che si adatta perfettamente allo stile casual curato e ricercato, che abbina perfettamente l’eleganza alla sportività.

Stile Eccentrico – Orologio da esibizione

Quando si parla di stile eccentrico, nel mondo degli orologi di lusso, il modello che risuona nella testa dei collezionisti è senza dubbio il Rolex Daytona. Si tratta di un modello di forte impatto visivo, in origine realizzato per i piloti professionisti e successivamente ha conquistato il cuore di tutti i collezionisti con le sue fantasie originali e colori appariscenti. Un orologio perfetto da abbinare agli outfit più vistosi, alle sfumature di colori ambiziose e anche a un abbigliamento più minimal indossato per far risaltare l’orologio stesso.