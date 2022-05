Eurovision, Mahmood e Blanco in versione Titanic: l’opera di Andrea Villa  

Nuova opera di Andrea Villa, il Banksy torinese. Nella notte sui muri di corso Dante, corso Agnelli e corso Galileo Galilei nella notte sono comparsi i manifesti che ritraggono i due cantanti italiani in gara per l’Eurovision come Rose e Jack sulla prua del Titanic.

“Vola Italia” è la scritta mentre sullo sfondo c’è una veduta di Torino con la Mole e la bandiera italiana.

“Ho voluto dare il mio contributo per augurare il meglio non solo ai cantanti che stanno rappresentando l’ Italia all’ Eurovision, ma anche per augurare il meglio a questa città, al suo futuro e alle opportunita’ internazionali che non può più perdere” spiega l’artista.