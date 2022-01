Città metropolitana: il sindaco Lo Russo ha scelto la squadra

Il sindaco metropolitano di Torino Stefano Lo Russo ha scelto la squadra di amministratori locali che insieme a lui guideranno la Città metropolitana di Torino.



“Le diverse competenze ed esperienze dei consiglieri metropolitani delegati rappresenteranno un valore aggiunto importante per guidare al meglio la Città metropolitana di Torino”: dichiara il sindaco Stefano Lo Russo. “Grazie ai fondi del PNRR – prosegue – avremo le risorse economiche per supportare il territorio e gli Enti locali progettando insieme la ripartenza: l’ascolto delle istanze della comunità sarà la base di partenza per dimostrare che la Città metropolitana c’è ed è vicina ai Comuni anche ai più piccoli. Abbiamo – sottolinea – di fronte sfide importanti e il livello metropolitano è l’ambito territoriale giusto per affrontarle e creare sviluppo”.



I consiglieri delegati sono tre uomini e tre donne, sindaci e consiglieri comunali.

Mercoledì 12 gennaio alle ore 11, nel corso della seduta di insediamento e convalida dei 18 consiglieri metropolitani eletti il 19 dicembre scorso, il sindaco Lo Russo illustrerà al nuovo Consiglio metropolitano le deleghe assegnate a sei componenti della lista di centrosinistra ‘Città di Città’.



Il sindaco metropolitano gestirà direttamente le deleghe ad affari istituzionali, affari legali e avvocatura, comunicazione e promozione, coordinamento del PNRR, relazioni e progetti europei ed internazionali e risorse umane.



Come vicesindaco metropolitano con deleghe a lavori pubblici, gare e contratti, infrastrutture, sviluppo montano, patrimonio, partecipate, assistenza Enti locali, rapporti con il territorio e i cittadini è stato designato Jacopo Suppo, sindaco di Condove (Comune con 4600 abitanti appartenente alla zona omogenea 6 Valli di Susa e Val Sangone).



A Sonia Cambursano, sindaca di Strambino (Comune del Canavese con 6200 abitanti appartenente alla zona omogenea 9 Eporediese) le deleghe a sviluppo economico, attività produttive, turismo, pianificazione strategica.



A Caterina Greco consigliera comunale di Torino le deleghe a bilancio, istruzione, sistema educativo, orientamento, rete scolastica e infanzia,



A Valentina Cera consigliera comunale di Nichelino le deleghe a politiche giovanili, politiche sociali e di parità, tutela e promozione lingue madri, biblioteca storica.



A Pasquale Mazza sindaco di Castellamonte (Comune del Canavese con poco meno di 10mila abitanti appartenente alla zona omogenea 8 Canavese occidentale ) le deleghe a pianificazione territoriale e difesa del suolo, trasporti, protezione civile.



A Gianfranco Guerrini sindaco di Vinovo (Comune di 15mila abitanti appartenente alla zona omogenea 3 Torino sud) le deleghe ad ambiente e vigilanza ambientale, risorse idriche e qualità dell’aria, tutela flora e fauna, parchi e aree protette, sistema informativo e provveditorato



Come capogruppo della lista di centrosinistra Città di Città in Consiglio metropolitano è stata individuata Rossana Schillaci, capogruppo del PDal Comune di Venaria.