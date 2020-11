Cirio: “Dal 4 dicembre negozi aperti per lo shopping natalizio”

Aspetta solo il semaforo arancione per riaprire le attività commerciali Alberto Cirio che vede il suo Piemonte sempre più fuori dalla zona rossa. “Credo che sia ragionevole darci come obiettivo per la riapertura delle attività commerciali i giorni che vanno dal primo al 3-4 dicembre, in modo da essere pronti per un momento commercialmente importante quale è il lungo ponte dell’Immacolata”.

“I termini sono chiari – ha spiegato il governatore del Piemonte nel corso di una conferenza stampa – noi abbiamo necessità di rimanere 14 giorni con i dati sanitari della zona arancione per diventare effettivamente zona arancione. La scadenza è venerdì 27 alle ore 24. Quindi vuol dire che nella giornata di sabato il Cts dovrebbe certificarli e trasmetterli al ministero. A quel punto, dobbiamo attendere la riclassificazione del Regioni da parte del ministro”.

Certo per Cirio le riaperture avverranno con “regole molto chiare e molto precise, che valgano per il piccolo negozio, ma anche e soprattutto per il grande centro commerciale, per la grande distribuzione e anche per quelle aree urbane che si chiamano centri commerciali naturali e che potrebbero essere luoghi di assembramento”.

La giunta piemontese è dunque già al lavoro per le linee guida per i commercianti ed è già stato fissato un tavolo con il prefetto:”Noi vogliamo riaprire – ha affermato Cirio – ma vogliamo farlo per sempre: non possiamo più correre rischi, e ce lo chiedono gli operatori per primi. Per raggiungere questo obiettivo serve una modalità di vita che cambia, con più regole e consapevolezza”.