Circoscrizione 6, segnaletica logora e illeggibile. A quando la sostituzione?

Cartelli rovinati, scoloriti, illeggibili. La segnaletica verticale in Circoscrizione 6 a Torino è un vero e proprio problema per chi ogni giorno si trova a circolare per le vie in cui le indicazioni stradali sono ormai incomprensibili.

A sottolineare il problema il consigliere di Forza Italia Raffaele Petrarulo e il Consigliere della Circoscrizione 6 Maurizio Anastasia hanno presentato un’interpellanza alla Sindaca per con che tempistiche si possa mettere in programma la sostituzione dei cartelli che non sono più efficienti. “Sul territorio della circoscrizione 6 sono molti i cartelli di segnaletica verticale che risultano privi di colorazione, fortemente opacizzati, monocromatici, con indicazioni scritte anche poco leggibili, altri risultano mancanti, coperti da vegetazione o imbrattati oppure semplicemente orientati in modo non corretto; molti sono anche i cartelli non stradali, ma di informazioni di aree pubbliche comuni tipo parchi, aree cani e giardini, che sono talmente scoloriti da non poter più svolgere la propria funzione” spiega Petrarulo.



“La segnaletica rappresenta l’interfaccia principale tra utente ed ambiente stradale: per questo motivo una buona segnaletica è senza dubbio un anello fondamentale nella catena della sicurezza stradale; inoltre la segnaletica verticale oltre ad avere una valenza superiore è anche la più visibile rispetto quella orizzontale ed ha molte più garanzie di durabilità nel tempo e andrebbe sostituita con solerzia se danneggiata” conclude.