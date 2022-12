Che cosa è il Sugar Dating e tutti i suoi segreti

Sugar dating significa letteralmente “relazione di zucchero”, ma in questo caso i dolci centrano poco. Infatti, si usa questo termine per indicare una relazione che vede coinvolto un uomo facoltoso e molto più anziano della sua partner, la cui relazione un sostegno economico e finanziario in cambio di compagnia ed attenzione.

Il primo esempio, e da qua si comprenderà il perchè di questo nome, è ai primi del Novecento, sulla costa pacifica degli Stati Uniti: allora Adolph B. Spreckels, che aveva ereditato lo zuccherificio fondato dal padre a San Francisco, si innamorò della modella Alma de Bretteville che ricambiò il sentimento nonostante tra loro vi fossero 24 anni di differenza: i due si sposarono pochi anni dopo il primo incontro e divennero una coppia molto nota a San Francisco, e anche tra amici e conoscenti Alma chiamava il marito in termini affettuosi proprio “Sugar Daddy”. Da qui la definizione di Sugar Daddy che è diventata frequentemente utilizzata anche nel mondo del cinema e in quello della televisione. Un fenomeno che Oltreoceano esiste da decenni e che in Italia sta ora prendendo piede tanto che si stima che il 35 per cento degli uomini facoltosi over 45 abbia questo tipo di rapporto con ragazze di circa 20 anni più giovani.

A scanso di equivoci è subito bene chiarire che il tipo di relazione che si istaura non è necessariamente di tipo sessuale, ma può essere anche solo di amicizia e compagnia, e di sicuro non ha nulla a che fare con la prostituzione.

Pur nato in un’epoca non tecnologia, il fenomeno del Sugar Dating si è adattato ai nuovi mezzi di comunicazione e ora uno dei modi migliori per trovare questo tipo di relazione è affidarsi a siti specializzati che aiutato Sugar Daddy e Sugar Baby a incontrarsi.

Basterà registrarsi ai portali, visualizzare gli altri profili e iniziare a scambiarsi messaggi. Ovviamente il suggerimento è quello di essere pazienti da un lato e naturali e spontanee dall’altro. Ci sono ragazze che si iscrivono ai siti di incontri pensando di trovare subito il proprio Sugar Daddy, ma invece ci può volere del tempo per trovare una persona con cui si va d’accordo e con cui scatti quel feeling che fa desiderare ad entrambe di portare avanti la conoscenza. A tale proposito bisogna essere il più spontanei e naturali possibili: non fingere di avere interessi che non ci appartengono né pensare solo alle questioni economiche. La prima cosa che deve nascere tra Sugar Daddy e Sugar Baby è un sincero sentimento, tra due persone che hanno del piacere a passare il tempo insieme.