Dai cofanetti regalo alle gift card: idee regalo per Natale

La ricerca dei regali di Natale, mai come quest’anno, si è fatta avanti con largo anticipo. A differenza degli altri anni, in tanti hanno scelto di non ridursi all’ultimo e di fare scelte mirate, ma soprattutto consapevoli. I regali di questo 2022 si contraddistinguono per essere studiati e scelti con attenzione in base alle esigenze del destinatario, ma quando proprio non si sa cosa acquistare come si fa? Anche a questo c’è una soluzione, ma la vedremo più avanti: ecco le idee regalo per Natale più gettonate.

1. Cofanetto regalo

I cofanetti regalo rappresentano l’idea regalo perfetta in ogni occasione, Natale compreso! All’interno di un set è possibile trovare diversi prodotti in formato full size o mini, molto utile per chi vuole prima testare prima di effettuare l’acquisto. Sono tanti i brand che propongono dei cofanetti proprio in occasione delle festività natalizie, quindi non resta che scegliere quello che si preferisce in base ai gusti e al proprio budget.

2. Power bank

Tutti noi abbiamo quell’amico o quel parente che è sempre in viaggio, passa dal treno all’aereo con la stessa velocità e semplicità con cui noi ci alziamo dal divano, ma qual è il suo regalo perfetto? Come tutti sappiamo lo smartphone è diventato essenziale, soprattutto quando si viaggia e se la batteria è scarica può diventare un vero e proprio problema. Ecco perché un’idea regalo perfetta per chi viaggia è rappresentato dal power bank, meglio se piccolo in modo da tenerlo in tasca o nello zaino senza troppo ingombro.

3. Guanti touch screen

Sempre restando in tema tecnologia, un altro regalo molto utile in queste fredde giornate invernali è rappresentato dai guanti touch screen. Questi permettono di tenere le mani al caldo e allo stesso tempo di utilizzare lo smartphone senza fatica. Il pollice, l’indice e il dito medio di questi guanti sono realizzati in un materiale conduttivo che consente di utilizzare non solo lo smartphone, ma anche tablet e altri dispositivi con display touch.

4. Candela

Per chi volesse optare per un regalo per la casa, allora può orientarsi su una candela profumata. Ormai ce ne sono per tutti i gusti, per tutti i mood e con aromi studiati appositamente per la casa. Più ricercate di un profumo, le candele fanno ormai felici tutti. Sono tanti i brand che propongono candele profumate in diversi formati e con caratteristiche diverse. Ad esempio, ce ne sono alcune che da accese ripropongono il crepitio del caminetto!

5. Gift card