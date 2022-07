Casual Rock: le giacche in pelle più famose al mondo

Il mondo del cinema è stato in grado di influenzare intere generazioni, portando al successo tantissimi capi diversi.

Come è facile intuire, tutto il settore del abbigliamento in pelle non è rimasto escluso da questa tendenza. Nella storia del cinema, ci sono tantissimi esempi di giacche in pelle diventate “super-famose”, che hanno dato il via a vere e proprie mode.

Oggi, scopriremo insieme quali sono le cinque giacche in pelle più famose del cinema, che hanno catturato l’attenzione del pubblico e creato un ricordo indelebile.

Questi semplici esempi, ci servono a dimostrare quanto la moda sia fatta di pura condivisione. Ad oggi, l’acquisto dell’ abbigliamento in pelle è molto più comune di quanto si pensa. Sono tantissime le persone che scelgono di puntare verso questo stile, provando a cambiare l’immagine di se stessi.

Top Gun – Tom Cruise

Il primo film e la prima giacca in pelle di cui parliamo, è quella indossata da Tom Cruise nel film “Top Gun”.

Questa spettacolare giacca, un G-1 associato alla classe dei piloti della U.S. Navy, è stata decorata grazie all’aggiunta di diversi patch (che rappresentano le missioni di Cruise).

Fin dall’uscita del film, la giacca ha attirato il grande pubblico, ed è tuttora molto richiesta. Nonostante la sua linea semplice, riesce ad allontanarsi dallo stile classico grazie all’aggiunta dei dettagli, che la rendono unica nel suo genere.

Matrix – Yahya Abdul-Mateen

Yahya Abdul-Mateen è l’attore che interpreta Morpheus nei film di Matrix. Oltre che per la sua incredibile performance, Yahya è conosciuto per il suo outfit in pelle.

Nel film, lo vediamo indossare un lungo impermeabile in pelle, che aumenta e migliora l’aspetto misterioso del personaggio.

Dopo l’uscita del film, le vendite degli impermeabili in pelle sono aumentate esponenzialmente. Tantissimi uomini volevano somigliare al misterioso personaggio di Matrix, così sicuro nella sua bolla di pelle nera.

Fight Club – Brad Pitt

La terza giacca della lista è indossata niente meno che da Brad Pitt, che nel film “Fight Club” interpreta il personaggio di Tyler Durden.

In realtà, nel film l’attore indossa ben due giacche di pelle, entrambe molto apprezzate dal pubblico.

La prima è abbastanza corta, un modello da vero e proprio motociclista con protezioni sulle braccia e sulle spalle. La secondo giacca è invece più lineare, una giacca in pelle a 3/4 semplice ma d’effetto.

Indiana Jones – Harrison Ford

Indiana Jones, interpretato da Harrison Ford, può facilmente essere considerato come l’archeologo più famoso della storia del cinema.

La sua giacca in pelle è tra le più famose al mondo, immediatamente riconoscibile anche da lontano. E’ stata disegnata da Peter Botwright proprio in occasione del film, ed è oggi prodotta dal marchio Wested Leather .

Il pubblico si è innamorato della giacca già dal primo film, finendo con l’acquistare modelli simili prima dell’uscita del secondo.

Pulp Fiction – Bruce Willis

Concludiamo con un film cult del cinema, il famosissimo “Pulp Fiction”.

Una menzione d’onore merita la giacca di Butch (interpretato da Bruce Willis), il pugile che ci accompagna per gran parte del film.

Il modello è un bomber scamosciato, che è diventato famoso a breve distanza dal rilascio del film. D’altronde, non potevamo aspettarci diversamente da una giacca così particolare e divertente.