Orologi water resistant, un must have per l’estate

Un vero must have dell’estate? Avere al polso uno degli orologi water resistant. Sono utili e belli da vedere e, soprattutto, ci si può tuffare in mare senza pensieri.

L’orologio è sempre più un accessorio indispensabile e ci dice tanto di chi lo indossa. Averne uno al polso completa e impreziosisce ogni look. Gli orologi impermeabili all’acqua non sono da meno e, anzi, sono sempre più gettonati perché utili e molto cool.

Durante i mesi estivi, infatti, indossare un orologio potrebbe essere problematico. Questo non vale, però, per gli orologi water resistant che sono progettati proprio per il contatto diretto con l’acqua.

Chi ama il mare o fa sport acquatici ha trovato la sua soluzione. Ma vediamo come scegliere i migliori orologi water resistant.

Ce ne sono tantissimi e con un design più tradizionale o più sportivo. La scelta, come sempre, deve essere fatta in base ai propri gusti e alle proprie esigenze. Ci sono dei modelli che hanno tutte le funzionalità che si ricercano, mentre altri modelli sono più basic.

Abbiamo fatto un giro su Not Only Watches , portale che è un punto di riferimento per chi vuole acquistare orologi e gioielli online, per scoprire i migliori modelli da tenere sott’occhio.

Il primo modello da consigliare è uno di quelli senza tempo. Il modello Casio G-Shock GA-100-1A2ER è un modello sportivo che però si fa riconoscere grazie a un design dinamico e anche versatile. Si tratta anche di un modello decisamente affidabile, poiché è impermeabile fino a 20 Bar. Tra le altre caratteristiche è anche resistente a urti e graffi.

Anche l’orologio cronografo Lorenz Granpremio 030105AA che è resistente all’acqua fino a 50 metri. Anche in questo caso il look dell’orologio è molto bello e versatile ed è per questo che ben si sposa con qualsiasi stile. Perfetto per l’ufficio e per fare sport.

Per chi desidera un orologio water resistent fino a 100 mt suggeriamo un altro modello Lorenz che è il modello 26120CC. Si tratta di un orologio con un aspetto molto semplice e lineare, che ben si adatta a ogni outfit ed è pensato per chi desidera avere al polso un orologio non troppo appariscente ma comunque molto performante.

Decisamente più low cost il modello Timex Ironman 30 Lap che è bello da vedere e resistente all’acqua fino a 10 ATM. Anche in questo caso l’orologio è bello da vedere ed estremamente performante ed è per questo motivo che in tanti lo hanno già scelto per portarlo al polso durante le loro vacanze al mare.