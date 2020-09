Carretta (Pd): “Le scuole a settembre devono riaprire”

Il segretario metropolitano di Torino del Partito Democratico, Mimmo Carretta, interviene nell’acceso dibattito che riguarda la riapertura, dopo l’estate, ma soprattutto dopo l’emergenza Coronavirus, delle scuole in Italia.

Un’apertura che non è ancora certa, a quanto pare, al punto che genitori e gli insegnati stanno protestando e manifestando per sensibilizzare il governo Conte e la ministra Azzolina.

“A settembre – spiega Mimmo Carretta – la campanella deve tornare a suonare”.

“Riapriamo le scuole – aggiunge l’esponente del Partito Democratico torinese – con lezioni in presenza e tempo pieno per tutti gli studenti”.

Dunque una protesta, che trova l’appoggio dei Dem, mentre anche a Torino ci si prepara per la mobilitazione.