Carabiniere accoltellato, si costituisce ragazzo di 16 anni

E’ un ragazzo di 16 anni uno degli aggressori del brigadiere dei carabinieri che ieri ha subito tre coltellate per tentare di fermare una rapina a una farmacia. Maurizio Sabbatino, 53 anni, era fuori servizio quando ha tentato di disarmare i rapinatori che erano in azione in una farmacia di corso Vercelli.

Il carabiniere è stato operato nella notte all’ospedale San Giovanni Bosco, dov’è stato trasportato per le lesioni riportate al fegato e ai polmoni. L’intervento è riuscito e il militare stato trasferito in Rianimazione, ma è fuori pericolo.

Secondo una prima ricostruzione degli investigatori sarebbe stato proprio il 16enne, che si è costituito nella notte e si trova ora in stato di fermo, ad accoltellare il brigadiere.