Covid, a Torino obbligo mascherina in centro, nei mercati e per la movida

Obbligo di mascherina all’aperto dal 2 dicembre al 15 gennaio nella zona ZTL, nelle aree mercatali e nelle aree della movida. Lo ha stabilito la giunta comunale nella riunione di oggi.

“La pandemia, come è evidente, non è superata e i dati epidemiologici sui contagi – pur sotto controllo – sono in aumento, dobbiamo quindi agire subito in chiave preventiva” spiega il sindaco Stefano Lo Russo.

“Per far rispettare queste prescrizioni aumenteranno i controlli. L’obbligo della mascherina rappresenta una misura di protezione a tutela non solo del singolo cittadino ma lo è per tutta la comunità.

L’indicazione è prevista in quelle vie e in quei luoghi dove il flusso e la presenza di persone rischia di non consentire il mantenimento della distanza di sicurezza. Dobbiamo essere responsabili, attraverso comportamenti individuali motivati da prudenza e cautela” aggiunge il primo cittadino.