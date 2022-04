Calciomercato Juve, quel ‘Zebra’ di Mbappe sta facendo sognare i bianconeri 

È bastata un’immagine postata su Instagram con una scritta che semplice non è: Zebra. E ora il popolo juventino sogna. Potremmo chiamarlo enigma, un vero e proprio giallo quello nato dalla tastiera di Kylian Mbappe. Il giocatore in scadenza di contratto con il Paris Saint-Germain potrebbe arrivare dunque alla Juventus? Troppo semplice in effetti pensare che Mbappe o chi per esso dia l’annuncio, o meglio, l’anticipazione via social. Così la scritta Zebra, simbolo della Juventus, seguita da una clessidra e da ‘soon’ per il momento resta avvolto nel mistero, anche se sognare è lecito. Ma poi dopo l’acquisto di Cristiano Rolando che in pochi credevano possibile, anche immaginare Mbappe il prossimo anno nell’undici di Allegri potrebbe non essere solo frutto della fantasia, nonostante un Real Madrid già pronto ad accoglierlo