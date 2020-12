Buoni spesa, al via le domande al Comune di Rivoli

Da oggi fino alle ore 12.00 di mercoledì 16 dicembre 2020 chi avrà i requisiti indicati nell’avviso pubblicato sull’home page del sito del Comune di Rivoli www.comune.rivoli.to.it , potrà beneficiare della seconda distribuzione di “Buoni Alimentari Digitali” che potranno essere spesi in qualsiasi attività alimentare della città convenzionata. Saranno emessi anche dei “Buoni di Natale” sempre digitali spendibili unicamente nei negozi di vicinato non alimentari di Rivoli per nuclei familiari residenti in Rivoli con attestazione Isee fino a 15.000 euro.

La domanda di accesso ai Buoni dovrà essere presentata a mezzo mail utilizzando l’apposito Modulo di Domanda da inviare abonus@comune.rivoli.to.it, con allegato copia della carta di identità, o altro documento di riconoscimento.

Soltanto in casi eccezionali la domanda potrà essere presentata di persona presso il Comune di Rivoli in Corso Francia n. 98 – previo appuntamento da fissare telefonicamente.

Saranno attive linee telefoniche dedicate per fornire istruzioni ai cittadini sulle modalità di presentazione e fruizione dei Buoni: dal lunedì al giovedì, dalle 8:30 alle 16:00 il numero è 011 951 1910-1912-1913, il venerdì dalle 8:30 alle 12:30 il numero è 011 951 1910-1912-1913

Dal 19 dicembre verranno comunicati i beneficiari dei Buoni Natalizi e dei Buoni Spesa Alimentari che saranno caricati se dotati di smartphone, sull’ App “Toduba” e spesi nei punti vendita rivolesi aderenti.

Chi sceglie l’utilizzo dell’Applicazione “Toduba”, riceverà un SMS informativo sulle modalità per scaricare l’App e le credenziali per accedervi; a seguito dell’accesso, saranno visibili il valore del Buono, fruibile da subito (colore rosso per il Buono Natalizio e colore verde per il Buono alimentare), e l’elenco dei negozi aderenti all’iniziativa.

Chi dovesse scegliere la fruizione del Buono direttamente presso l’esercizio commerciale, riceverà una telefonata che darà informazioni sul valore del buono e sulle modalità di utilizzo; l’elenco dei negozi aderenti sarà consultabile sulla pagina principale del sito www.comune.rivoli.to.it .

I Buoni Spesa Alimentare potranno essere utilizzati esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità (prodotti per l’igiene della persona e della casa, prodotti per l’infanzia ecc.), con esclusione di articoli quali alcolici, super alcolici, tabacchi, ecc.I Buoni Natalizi NON potranno essere utilizzati per articoli quali videogiochi, lotterie, gratta e vinci, ecc. Entrambi i Buoni non possono essere convertiti in denaro contante.