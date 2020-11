Bonus mobilità, domani è il click day: ecco come fare a richiederlo

Si aprirà domani mattina, 3 novembre, alle 9 la corso al Bonus mobilità previsto dal governo per biciclette, e-bike e monopattini. Il bonus sarà di due tipi: rimborso di mezzi già acquistati tra il 4 maggio e il 3 novembre fino a un massimo di 500 euro, e un bonus spesa digitale per chi vuole acquistarne uno.

Come detto la modalità scelta è quella del click day: ovvero chi prima arriva avrà il contributo e per chi ha già acquistato il mezzo non ci saranno priorità cronologiche rispetto alle date dello scontrino.

Il sito a cui accedere per chiedere il bonus è www.bonusmobilità.it per cui è necessario avere lo Spid. Inoltre per chi vorrà avere il rimborso dovrà avere a portata di mano anche fattura o scontrino parlante e il numero di Iban sul quale sarà effettuato il bonifico. Chi vuole proceder all’acquisto di bici o monopattini riceverà invece un buono da utilizzare in negozio, mentre i commercianti saranno poi rimborsati dal governo. Il buono avrà la durata di 30 giorni per spese effettuate entro il 31 dicembre 2020.

Possono usufruire del buono mobilità i cittadini maggiorenni che hanno la residenza (e non il domicilio) nei capoluoghi di Regione, di Provincia e nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e nei comuni delle Città Metropolitane.