Bonus bici, aperte le pre-registrazioni per gli esclusi del click-day

Da oggi e fino al 9 dicembre si potrà nuovamente accedere alla piattaforma www.buonomobilita.it per chiedere il rimborso per bici e monopattini acquistati tra il 4 maggio e il 2 novembre 2020. Il 3 novembre infatti era stato il click-day, ma tra affollamento del sito e alcuni problemi con lo spid non tutti sono riuscita a fare domanda per il buono fino a 500 euro.

Così il ministero dell’Ambiente ha deciso di riaprire il portale e concedere a chi non sia riuscito in precedenza la possibilità di pre-registrarsi. Non si tratta di ottenere veramente un rimborso, anche perchè le risorse sono già esaurite, così come non verranno erogati altri buoni sconto. La preregistrazione consente al governo di verificare quanti altri cittadini hanno diritto al rimborso per il mezzo acquistato e di provvedere a stanziare le risorse necessarie. I rimborsi saranno poi erogati tra gennaio e febbraio 2021.