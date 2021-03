Bitcoin, in Italia la più alta transizione di sempre

Una cifra da capogiro, che lascerebbe molti di stucco. E ancora più sorprendente perchè eseguita con i Bitcoin. Si è registrata in Italia, a Verona, la più alta transizione di sempre per quel che riguarda i Bitcoin. Un pagamento di oltre 500 mila euro eseguito con la criptovaluta a una compagnia aerea che affitta jet privati.

La transazione è stata effettuata tramite piattaforma e la cifra è stata pagata per un volo ad ampio raggio su cui i passeggeri si sono imbarcati nelle scorse settimane, un mercato quello dei voli privati che sta assumendo sempre anche a causa della pandemia da Covid.

Così come sta crescendo il successo dei Bitcoin e di chi utilizza le criptovalute non solo come forma di investimento finanziario ma anche come metodo di pagamento. Addirittura nel corso del 2020 i pagamenti attraverso queste monete legate alla tecnologia peer-to-peer hanno superato le transazioni effettuate con colossi come Paypal o Apple Pay.

L’interesse per le criptovalute è diventato davvero notevole negli ultimi tempi proprio perchè queste monete virtuali iniziano a configurarsi non solo come una “curiosità” di chi prova a investire pochi soldi per vedere come va né tantomeno una semplice forma di speculazione finanziaria. Le criptovalute stanno diventando una forma concreta di pagamento e guadagno, ecco perchè piacciono tanto.

D’altronde i Bitcoin si stanno diffondendo sempre di più come moneta da utilizzare per le transazioni. Non servono solo per costosissimi jet privati, ma possono essere usati anche per pagamenti quotidiani. Ad esempio, sono accettati in negozio come Starbucks o su piattaforme per l’e-commerce come Amazon, Spotify e Microsoft per Xbox e Windows. Addirittura in molti paese anche farmacie e piccoli negozi di vicinato accettano transazioni in Bitcoin. Segno che il Blockchain è sempre più reale.