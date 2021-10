Ballottaggio, Albano (M5s): “Contro la destra voterò Lo Russo”

Se il grande interrogativo che anticipa il ballottaggio del 17 e 18 ottobre a Torino è se i pentastellati andranno a votare e per chi, l’ex consigliera Daniela Albano ha già dato una risposta. Lo fa con una semplice frase in un post in cui commenta la notizia del consigliere di Circoscrizione 6 Massimo Robella (FdI) che ha ringraziato i “camerati” per la vittoria.

“Mi sa che al ballottaggio andrò a votare… Sento una puzza che mi preoccupa” afferma Albano, che non è riuscita a confermarsi in Sala Rossa, ma che non ha mai nascosto le sue posizioni antifasciste. Insomma, nomi non ne fa ma è chiaro che tra Damilano e Lo Russo sceglierà quest’ultimo.

Come conferma anche in un’intervista all’Ansa: “Credo che far politica significhi schierarsi, non si fa politica se non si ha il coraggio di fare delle scelte. I 5 anni in Sala Rossa sono stati importanti e mi hanno permesso di approfondire le politiche dei due schieramenti di centrodestra e centrosinistra e di conoscere le persone che portano avanti queste politiche. Per questo al ballottaggio andrò a votare e voterò Lo Russo che, chiariamolo, per me non rappresenta la miglior scelta per Torino ma semplicemente il male minore. Ho creduto sino in fondo al progetto del M5s – aggiunge – e credo che sia ancora possibile lavorarci nei prossimi 5 anni con l’umiltà che dovrebbe avere chi sa accettare le sconfitte, ma nel frattempo la mia sensibilità politica non mi permette di accettare il centrodestra al governo della città”.