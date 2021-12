Avvistato Ufo a Torino la sera di Santo Stefano

Avvistato un Ufo a Torino, nel cielo del centro città, la sera di Santo Stefano. A segnalarlo il Centro Ufologico Mediterraneo che ha raccolto al testimonianza e il video di due passanti che la sera del 26 dicembre, alle 19.39, si trovavano a passeggiare in centro e guardavano verso la collina quando hanno notato qualcosa di strano nel cielo.

“Stavano tranquillamente passeggiando per strada”, ha dichiarato uno dei due testimoni, “quando abbiamo visto un misterioso oggetto volante non identificato che sembrava impazzito, intorno ai 40° in cielo”.

Sulle prime, come spesso accade, i due testimoni hanno pensato ad un aereo diretto a Caselle. Tuttavia, ben presto si sono dovuti ricredere. L’oggetto era di un colore rosso acceso e l’avvistamento è durato dai 10 ai 15 minuti, durante i quali, c’è stato un vero e proprio inseguimento da parte delle due persone, che hanno girato diversi video a testimonianza dell’accaduto.

“L’oggetto, si muoveva prima sull’asse orizzontale, poi su quello verticale, ma non c’era vento. Non abbiamo sentito alcun rumore/sibilo/suono. Vediamo spesso gli aerei passare in cielo, ma questa palla era un qualcosa di assolutamente insolito”, hanno dichiarato i testimoni che si stavano recando a cena.

L’ufo a Torino non è l’unico caso segnalato in queste ore. Altri avvistamenti sono avvenuti a Genova il giorno di Natale, quando marito e moglie hanno filmato, sul mare, un misterioso oggetto fermo in cielo, a Napoli dove una strana luce rossa è stata notata nei pressi del Vesuvio e a Brindisi dove un uomo afferma di aver visto un oggetto a forma di freccia nel cielo.