Caos tamponi, Costanzo: “Regione chieda intervento Esercito”

Chiede l’intervento dell’Esercito in Piemonte la deputata Jessica Costanzo per risolvere il caos tamponi.

“Il caos dei tamponi, con code interminabili e impossibilità di prenotare i molecolari prima di alcuni giorni, continua a lasciare sgomenti. A questo punto la Regione deve valutare ogni strada percorribile per sbloccare la situazione e consentire ai cittadini di esercitare quello che è un loro sacrosanto diritto.

Il Centro ospedaliero militare di Milano ha già inviato due squadre di sette militari ciascuna a Lodi e Codogno per gestire l’emergenza. Il Piemonte faccia altrettanto”. Così in una nota la deputata di Alternativa.

“Ricordo che nel 2019 era già stata stipulata una convenzione tra la Città della Salute di Torino e il Centro Ospedaliero Militare di Milano – prosegue -. A prescindere da come la si pensi, non è possibile che ai cittadini che per senso di responsabilità e non per obbligo intendono testare le proprie condizioni, sia impedito uno strumento così rilevante come quello dei tamponi”.